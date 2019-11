Mais um recorde para Fábio Silva no FC Porto: confira a lista completa

Avançado de 17 anos continua a quebrar barreiras no emblema azul e branco.

Fábio Silva continua a acumular recordes na sua ainda curta carreira.

No domingo, tornou-se no mais jovem jogador de sempre do FC Porto a ser titular no campeonato. Com 17 anos e três meses, o avançado ultrapassou apenas por um mês Serafim, que atuou nos dragões no início da década de 60 do século passado. Fábio Silva foi uma das surpresas apresentadas por Sérgio Conceição no onze portista e a exibição mereceu muitos aplausos na hora da saída. O atacante teve de abandonar as quatro linhas pelo lado contrário do relvado, tendo, por isso, passado mesmo à frente da bancada onde estavam os adeptos do FC Porto que lhe deram uma enorme ovação. Fábio não parou, mas agradeceu enquanto se dirigia para o banco. Aí, recebeu num forte abraço de Sérgio Conceição.

"O Fábio [Silva] é um menino de 17 anos e bateu-se como um homem. Estou tranquilo com as minhas escolhas"

No final do dérbi, o treinador portista, que até nem costuma individualizar, fez questão de deixar uma palavra para o júnior. "O Fábio é um menino de 17 anos e bateu-se como um homem", sublinhou a propósito da exibição. "Estou completamente tranquilo em relação às minhas escolhas e à variedade que tenho no plantel para me dar garantias de ganhar", acrescentou.

Não Perca FC Porto Relógio da esposa trai argumento de Uribe, castigado no FC Porto Colombiano assegura que os companheiros de equipa Marshesín, Saravia e Luis Díaz deixaram a festa à meia-noite, altura em que foi descansar. Mas há uma foto que desmonta argumentos: um relógio a marcar as 00h20...

Fábio Silva já se tinha tornado no mais jovem de sempre a marcar pelo FC Porto, diante do Coimbrões; no mais jovem titular de sempre dos dragões ao ser lançado de início por Sérgio Conceição no jogo com o Santa Clara, a contar para a Taça da Liga; já era o mais jovem portista a participar num jogo do principal escalão, na derrota em Barcelos, e o futebolista mais jovem de sempre do FC Porto em provas da UEFA.