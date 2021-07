Mais um áudio de Florentino Pérez, agora a visar Jorge Mendes e Pinto da Costa

Em causa a transferência de Pepe para o Real Madrid, em 2007.

A "saga" começou na terça-feira, com a divulgação de um primeiro áudio, atribuído pelo jornal El Confidencial a Florentino Pérez, em que o presidente do Real Madrid se referia a Casillas e Raúl como "as grandes fraudes" do clube "merengue". Desde então, não mais parou.

A mesma publicação divulgou outros sons, também atribuídos ao líder do colosso espanhol, que visavam nomes como Cristiano Ronaldo e José Mourinho, assim como um mais recente, que coloca Pinto da Costa, presidente do FC Porto, e Jorge Mendes, empresário português, em ponto de mira. Em causa, o dinheiro da transferência de Pepe - 30 milhões de euros - para o Real, em 2007, ano em que Florentino Pérez já não ocupava o cargo de presidente. Nessa altura, era Ramón Calderón o líder madridista.

"Que os 30 milhões saíram daqui [do Real] e acabaram ali [no FC Porto] é certo. Agora, há que ver a saída do banco. Ele [Ramón Calderón] só faz isso com o Jorge Mendes, que é o representante do presidente do FC Porto. Com ele [Jorge Mendes] tudo é estranho. Mendes e Pinto da Costa sacaram dinheiro ao russo [Roman Abramovich, dono do Chelsea] com Mourinho, [Ricardo] Carvalho, [Paulo] Ferreira... O que se passa com esse dinheiro é que levam-no para a Suíça. Alguém que esteja nesse circuito tem de irritar-se e dar-nos uma pista sobre essa conta na Suíça", refere, alegadamente, Florentino Pérez.

Importa referir que, no relatório e contas consolidado da época 2007/08, o FC Porto declarou os 30 milhões de euros referentes à transferência de Pepe à CMVM: "As alienações no semestre findo em 31 de Dezembro de 2007 geraram mais valias de 19.189.535 Euros, das quais aproximadamente 19 milhões de Euros respeitam à alienação dos direitos de inscrição desportiva do jogador Pepe ao Real Madrid pelo montante de 30 milhões de Euros, ao qual se deduziu (i) a percentagem de direitos económicos detidos pelo Marítimo da Madeira - Futebol, SAD, (ii) os custos de serviços de intermediação prestados pela entidade Gestifute - Gestão de Carreiras de Profissionais Desportivos, S.A., (iii) o efeito da actualização financeira da conta a receber a médio e longo prazo (Nota 6), (iv) o montante afecto às responsabilidades com o mecanismo de solidariedade, e (v) o valor líquido contabilístico do 'passe' à data da alienação", pode ler-se no relatório.