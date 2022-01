Mais pormenores do negócio que pode levar Corona para Sevilha

Corona, à esquerda, está em final de contrato com o FC Porto

Em Espanha dizem que pode ser fechado por cinco milhões.

A imprensa espanhola, e não só, trouxe, ao longo das últimas horas, novos desenvolvimentos sobre o interesse do Sevilha em Jesús Corona, um namoro antigo, mas que agora ganha novos contornos.

Segundo a "Deportes Cope", o negócio com o FC Porto poderá rondar os cinco milhões de euros, com um contrato de três anos e meio para o mexicano, sendo que este último dado é um reforçar do que já tinha sido adiantado.

O jornal "Marca" garantiu que Matías Bunge, agente do jogador, viajou na noite passada para Portugal de modo a afinar os derradeiros detalhes. Corona, esse, mantém-se em estágio para o encontro da Taça de Portugal com o Vizela (20h45), sendo o único lateral-direito disponível, mas pode viajar para Espanha entre quinta e sexta-feira.

O internacional mexicano, recorde-se, está em final de contrato com o FC Porto, clube que representa desde 2015/16. Esta época perdeu influência na equipa, apesar de ter sido utilizado em 17 encontros.

Para trás, ficarão várias épocas no FC Porto, clube a que chegou em 2015, proveniente dos neerlandeses do Twente, durante as quais conquistou dois campeonatos nacionais e uma Taça de Portugal.

Ao todo, Corona disputou 285 jogos oficiais, em que apontou 31 golos e se tornou uma das figuras do plantel às ordens do treinador Sérgio Conceição, tendo sido eleito em 2019/20 o jogador do ano da I Liga.