Mais mudanças na formação do FC Porto: António Natal chega para coordenador

António Natal vai suceder a José Ferreirinha Tavares como coordenador da formação do FC Porto. A intenção da contratação do antigo preparador físico das equipas técnicas de Jaime Pacheco foi avançada pelo site Maisfutebol e confirmada mais tarde por O JOGO. Aliás, os dragões passaram das intenções aos atos e estão em vias de oficializar a sucessão. António Natal, de 57 anos, já aceitou o convite e iniciará funções assim que esta época termine.

José Tavares passou três anos e meio na função e com grande sucesso, ao ponto de os Sub-19 terem sido campeões nacionais e europeus e, hoje, o plantel principal ter uma dezena de jogadores formados no Olival. Começou por observar e preparar a reestruturação do departamento nos primeiros seis meses, antes de se focar no desenvolvimento da estrutura e dos jogadores mais talentosos. Foi um dos principais responsáveis por "recuperar" Fábio Silva ao Benfica, de acordo com aquilo que foi veiculado pelas pessoas mais próximas do avançado. O desejo que Tavares tem de voltar a treinar - já o fez em vários escalões do clube e até na equipa B - ajuda à mudança, bem como a vontade de Fernando Gomes, o novo responsável pela formação do clube, em fazê-lo liderar a equipa de Sub-19.

A geração que se segue é muito importante para o futuro do clube e o FC Porto entende que José Tavares é a pessoa indicada para desenvolver esses jogadores. Contudo, não é certo que isso aconteça. O técnico tem outras hipóteses sobre a mesa e é também possível que deixe o clube. A situação vai definir-se na próxima semana. Voltando a António Natal, a maioria dos adeptos de futebol lembra-se dele por ter sido adjunto durante muitos anos de Jaime Pacheco, com quem foi campeão no Boavista em 2001. Seguindo o técnico, passou também pelo Maiorca, V. Guimarães, Belenenses, Zamalek (Egito), Al Shabab (Arábia Saudita), Beijing Guoan e Tianjin Teda (China).

Atualmente, é professor auxiliar na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, a mesma onde, aliás, leciona Daniel Barreira, que ontem o nosso jornal noticiou como reforço para o scouting, outra área controlada pelo Bibota. Sabe O JOGO que António Natal já esteve para entrar no FC Porto há alguns meses, então para comandar um departamento de educação física e performance. Isso não se concretizou, mas a chegada ao Dragão foi apenas adiada. Acontece agora e com uma função bastante importante.