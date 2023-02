Mais duas dores de cabeça: Galeno e Uribe em dúvida para o Rio Ave

Extremo vai fazer exames médicos para saber a extensão da lesão no adutor esquerdo, médio saiu com queixas e também será reavaliado. Mais duas dores de cabeça para Sérgio Conceição, numa vaga de baixas nunca vista, para o encontro com o Rio Ave. Lesão de Galeno não deve ser grave, mas aumenta as preocupações do treinador.

O FC Porto saiu com os três pontos do clássico de Alvalade, mas Sérgio Conceição ganhou, também, mais duas dores de cabeça, a juntar às várias que já tinha [Otávio, Evanilson, Veron, Fábio Cardoso, Wendell e Meixedo]. Galeno e Uribe saíram do encontro com problemas musculares e estão em dúvida para a receção ao Rio Ave, já no sábado. Como ontem foi dia de folga para o plantel, só esta manhã é que os dois jogadores serão reavaliados pelo departamento médico e reveladas as respetivas lesões.

Galeno teve de ser substituído aos 75" - entrou Toni Martínez - com muitas queixas na perna esquerda, tendo mesmo feito gelo no adutor enquanto estava no banco e até ao final da partida. As expressões do luso-brasileiro, que chegou a ser confortado por Sérgio Conceição por estar a chorar na altura em que Pepê fez o 2-0, fizeram soar o alarme no Dragão. Como é habitual nestes casos, os responsáveis portistas preferiram esperar que a inflamação diminuísse antes de efetuar os exames médicos que vão determinar a extensão do problema que, ao que O JOGO apurou, não será tão grave quanto se chegou a temer.

Ainda assim, será difícil que Galeno esteja em condições de defrontar o Rio Ave. Mais um problema para Conceição resolver numa altura em que também não conta com Otávio nem Veron, jogadores que podiam atuar na ala. Sobram, por isso, Pepê, Gonçalo Borges e André Franco para duas posições.

Quanto a Uribe, as queixas também serão musculares e foram visíveis, sobretudo, quando festejou o seu golo. Ainda assim, aguentaria até final do clássico. Sérgio Conceição confirmou, depois, na sala de Imprensa de Alvalade, que o médio "saiu magoado" sem dar mais pormenores. Neste caso, é possível que a questão seja ultrapassada em poucos dias, permitindo a presença do colombiano no encontro de sábado.