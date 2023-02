Mais dois nomes no boletim clínico do FC Porto no arranque da "operação Sporting"

Evanilson saiu do jogo com o Ac. Viseu com mazelas musculares

Evanilson e Fábio Cardoso estão agora sob os cuidados do departamento médico do FC Porto.

O FC Porto regressou esta quinta-feira ao centro de treinos do Olival para dar início à preparação do clássico de domingo com o Sporting, referente à 20.ª jornada da I Liga.

Fábio Cardoso, a contas com uma lesão muscular na coxa esquerda, e Evanilson, com um problema da mesma ordem, mas na coxa esquerda, juntaram-se ao boletim clínico dos dragões, onde já se encontravam Meixedo, Wendell, Otávio, Eustáquio e Veron. Todos cumpriram plano de tratamento.

Cardoso falhou o encontro de quarta-feira com o Ac. Viseu, enquanto "Eva" entrou no decorrer da segunda parte, terminando com queixas musculares.

Em sentido inverso, Vasco Sousa voltou a integrar os trabalhos orientados por Sérgio Conceição.

O plantel dos campeões nacionaos regressa ao trabalho na manhã desta sexta-feira (10h30), novamente no Olival.