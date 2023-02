Mais duas dores de cabeça: FC Porto esclarece lesões de Galeno e Uribe

Sérgio Conceição com mais duas dores de cabeça para a receção ao Rio Ave. Dupla a contas com microrroturas no adutor esquerdo

Galeno e Uribe são as mais recentes dores de cabeça para Sérgio Conceição. A dupla, titular no clássico de Alvalade, está lesionada, informou o Futebol Clube de Porto, esta terça-feira.

Ambos a contas com microrroturas no adutor esquerdo, Galeno e Uribe juntaram-se aos ausentes dos últimos dias Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Otávio, Veron e Evanilson.

O FC Porto volta ao trabalho na manhã desta quarta-feira, três dias antes da receção ao Rio Ave, referente à 21ª jornada da Liga Bwin.