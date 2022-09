Rúben Micael, antigo internacional português trabalhou com Conceição e explica de que forma este aborda os períodos menos positivos e as paragens

Depois de um arranque "normal", com quatro vitórias seguidas, o FC Porto entrou numa espiral negativa que se traduziu em três derrotas e um empate nos seis compromissos seguintes que espoletaram alguma contestação.

Treinador do FC Porto tenta curar as feridas de um arranque de época menos positiva e moralizar as tropas para o ciclo que aí vem. O problema, diz o ex-médio, é estar tanto tempo sem jogar.