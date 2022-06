Declarações de Drulovic, antigo jogador dos dragões, em entrevista a O JOGO.

Apontando o FC Porto como o principal candidato ao título de 2022/23, num campeonato que antevê "muito competitivo", Drulovic não descarta uma gracinha na Champions, ainda que "seja cada vez mais difícil" face ao poderio financeiro dos colossos. Porém, mostra fé: um brilharete em tons de azul tratar-se-á de uma questão de tempo.

Qual dos rivais entra em vantagem na nova época?

-Talvez o FC Porto seja o principal candidato ao título, por aquilo que ganhou esta temporada. Mas será um campeonato muito competitivo. Com um novo treinador, o Benfica terá, com toda a certeza, uma época diferente. O Sporting tem uma excelente equipa, poderá manter a espinha dorsal. Será, como sempre, uma luta até ao fim. E não nos podemos esquecer dos outros: o Gil Vicente fez uma grande temporada, por exemplo... É isso que se espera do futebol português, que seja extremamente competitivo. Na Champions, o FC Porto também terá as suas ambições...

Até onde pode chegar?

-Depende sempre do sorteio, dos adversários... Mas, hoje em dia, há equipas na Europa que têm maior capacidade financeira do que os clubes portugueses. O FC Porto é um dos grandes da Europa, mas não é fácil competir com estes colossos. Acredito que, mais cedo ou mais tarde, o FC Porto voltará a chegar à final da Liga dos Campeões, talvez ganhá-la. Mas é cada vez mais difícil. São investimentos muito avultados... Mas o FC Porto fará sempre boa figura na Liga dos Campeões.

