Magazine FC Porto: da glória contra o Famalicão à irritação na Madeira

Sérgio Conceição viu a fórmula da vitória contra o Famalicão ser desmontada pelo Marítimo. Anti-jogo, mau relvado e outros assuntos na mira do treinador.

A semana do FC Porto começou com uma pequena revolução no onze inicial que subiu ao relvado do Dragão para o duelo com o Famalicão, líder sensação do campeonato, que acabou surpreendido pelas mexidas de Sérgio Conceição no onze e permitiu aos azuis e brancos vencer por 3-0, com uma boa exibição. Pode ver aqui o resumo do jogo e os golos de Luis Díaz, Soares e Fábio Silva. O treinador do FC Porto não só mexeu no onze, como lhe alterou a estrutura, atuando em 4x3x3. Para o diretor de O JOGO, José Manuel Ribeiro, este foi um triunfo de autor.

Fábio Silva voltou a fazer história contra o Famalicão, ao marcar o último dos três golos e ao tornar-se o portista mais jovem a marcar no campeonato. O avançado reconheceu que o momento ficará sempre na memória, mas valorizou outros objetivos. As reações ao golo de Fábio Silva não se ficaram só pelos elogios dos colegas de equipa. Do Benfica e do Sporting houve quem reconhecesse o mérito ao avançado. Mas Conceição recusa colocá-lo num pedestal.