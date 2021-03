Madjer prevê: "FC Porto tem condições para conquistar a Champions"

Madjer ficou entusiasmado com a exibição dos dragões em Turim e sente que pode repetir o feito de 1987 e 2004.

Rabah Madjer, figura incontornável da história do FC Porto, não tem dúvidas do potencial da equipa de Sérgio Conceição. "Estão fortes mentalmente e com confiança para defrontar qualquer equipa nos quartos de final", disse em declarações ao programa Bola Branca.

O antigo avançado dos dragões viu a exibição do FC Porto em Turim e sente que pode repetir o feito de 1987 e 2004. "Quero dar os parabéns por ter eliminado a Juventus. Quanto à conquista da Liga dos Campeões, acredito que o Porto possa conseguir esse objetivo depois de ver a exibição de ontem. O Porto jogou com muito coração, taticamente a defender e a atacar bem, e por isso penso que o Porto pode ir muito longe na Liga dos Campeões, e pode fazer a mesma coisa que em 1987 e 2004", afirmou, destacando que " jogou com muito coração e os jogadores também queriam o apuramento, e mereceram. O FC Porto mereceu o apuramento porque a Juventus não conseguiu resolver os problemas que a equipa do Porto lhe criou", completou.

Para Madjer, "esta é uma boa oportunidade para o FC Porto ganhar uma prova europeia e isso será muito bom, mesmo se o campeonato português não correr bem. Ir muito longe na Liga dos Campeões e ganhá-la é muito bom para o futuro do Porto, para os adeptos e para a cidade, como vi e vivi em 1987, e penso que vai voltar a acontecer este ano", vaticina o autor do golo de calcanhar em Viena.