O JOGO encontrou o herói de Viena no Catar, onde vive há vários anos, mas sem deixar de acompanhar o seu FC Porto. Recorda o "inacreditável" Futre e não poupa elogios a Pinto da Costa e a Conceição.

Rabah Madjer, o herói da final de Viena, onde o FC Porto conquistou o primeiro troféu internacional, está a viver no Catar e foi lá que O JOGO o encontrou, desafiando para uma curta viagem ao passado de glória de azul e branco, mas também para falar do atual momento do seu antigo clube.