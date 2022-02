Lyon: um adversário invicto na Liga Europa e de boa memória para o FC Porto

Lyon's French forward Moussa Dembele (R) celebrates scoring his team's first goal with Lyon's French midfielder Maxence Caqueret during the French L1 football match between Olympique Lyonnais (OL) and OGC Nice at The Groupama Stadium in Decines-Charpieu, central-eastern France on February 12, 2022. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Franceses não perderam nas seis jornadas da fase de grupos, detêm o melhor marcador e o ataque mais produtivo entre a concorrência, e nunca derrotaram os azuis e brancos na Europa

Oriundo do grupo A da Liga Europa, tendo sido, como tal, um dos cabeças de série no sorteio dos oitavos de final, o Olympique Lyonnais, emblema da Ligue 1 francesa e próximo adversário do FC Porto na competição, é o melhor ataque entre os clubes que iniciaram a prova: 16 golos apontados em 540 minutos.

Os portistas enfrentarão uma formação, oitava classificado em França, que não conhece o sabor da derrota na Liga Europa. O percurso imaculado no grupo A (disputado contra Rangers (Escócia), Sparta de Praga (Chéquia) e Brondby (Dinamarca), com cinco vitórias e um empate, valeu-lhe o apuramento como líder.

Com um reduzido palmarés internacional, o Lyon, atual 22.º classificado do ranking da UEFA, aspira, por isso, à conquista da primeira Taça UEFA/Liga Europa da sua história, tendo um plantel apetrechado de alguns jogadores bem conhecidos, entre eles o maior artilheiro, em igualdade com Galeno, da competição.

No grupo às ordens do neerlandês Peter Bosz, no comando desde o início da época, evidenciam-se o guarda-redes Anthony Lopes, os defesas Palmieri, Dubois e Jerome Boateng, os médios Aouar, Paquetá, Thiago Mendes, Ndombelé e os avançados Ekambi, melhor marcador da Liga Europa (seis golos), e Moussa Dembélé.

O Lyon é, de resto, um adversário de boa memória para o FC Porto. O embate sorteado nos "oitavos" da Liga Europa será o quarto desafio entre ambos em competições europeias, com vantagem para os azuis e brancos.

O último duelo a duas mãos data de 2003/04, época em que os portistas eliminaram, com um resultado agregado de 4-2, os franceses nos quartos de final da Liga dos Campeões, competição que viriam, inclusive, a vencer, em Gelsenkirchen. Os outros desafios são relativos à Taça das Taças 64/65 (duas vitórias dos dragões).

As próximas partidas entre FC Porto e Lyon (plantéis avaliados, respetivamente, em 222,3 e 316,05 milhões de euros) estão marcadas para os dia 9 (17h45), no Estádio do Dragão, e para 17 de março (hora a definir), no Estádio Groupama.