Lyon-FC Porto: golo de Pepê foi "uma joia", mas "Vitinha falhou o match-point"

Confira o que foi escrito sobre a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, que terminou empatada a um golo e ditou a passagem do conjunto francês.

Lyon ainda se assustou (L'Équipe)

"Os anfitriões abriram o marcador, ainda se assustaram, mas garantiram a qualificação, deixando o FC Porto pelo caminho. A cara europeia da equipa de Bosz é melhor do que a da Ligue 1."



Match-point falhado (Le Figaro)

"Vitinha falhou o match-point. Infelizmente para o FC Porto, o médio desperdiçou o que parecia certo. Dembélé levou o Lyon aos 'quartos', Dubois foi sólido, Thiago Mendes foi um patrão a defender."



Festa foi francesa (Ouest France)

"Dembélé guiou o Lyon no caminho para os quartos de final, mas houve empate graças a um golo de Pepê que foi uma joia. Porém, o resultado manteve-se e a festa foi francesa."



Substituições tardias (Mundo Deportivo)

"O empate bastou ao Lyon para eliminar o FC Porto, que marcou por intermédio de Pepê. Sérgio Conceição lançou tarde os habituais titulares que começaram no banco. Não deu para apertar."



Duelo cativante (UEFA.com)

"O Lyon está nos quartos de final da Liga Europa pela terceira vez após um cativante duelo com o FC Porto. Vitinha teve tudo para forçar o prolongamento, mas a bola fugiu-lhe."