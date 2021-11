Lyon entra na corrida por Corona, dizem em França

Corona, jogador do FC Porto

Recorde-se que o mexicano está no último ano de contrato, mas uma saída em janeiro só com o acordo do FC Porto.

O jornal francês L"Équipe noticiou, na sexta-feira, que o Lyon também terá entrado na corrida por Corona.

O elevado número de jogadores que vai perder em janeiro, devido às chamadas às respetivas seleções para a Taça das Nações Africanas, vai obrigar a reforços de inverno e aquela publicação acrescenta mesmo que, nos próximos dias, os representantes do internacional mexicano viajam para França, para uma primeira ronda negocial com os responsáveis do Olympique Lyon.

