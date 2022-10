Luvas de Diogo Costa no Museu FC Porto: "São especiais..."

As luvas utilizadas por Diogo Costa nos três penáltis defendidos na Liga dos Campeões estão agora no Museu FC Porto

"Estas luvas são especiais porque com elas fiz defesas que ajudaram a equipa a alcançar um objetivo. São as conquistas do grupo que dão sentido aos sucessos individuais", disse esta Diogo Costa, citado pelo site do FC Porto.

Em causa, a entrega no Museu do FC Porto das luvas que utilizou nos nos três penáltis defendidos na Liga dos Campeões. Primeiro nos dois jogos com o Leverkusen, depois em Brugges, onde defendeu por duas vezes, ainda que o primeiro penálti tenha sido repetido, cotando apenas a segunda defesa.