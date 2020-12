Luta por lugar no onze do FC Porto aquece com duelo no lado direito

Luta pelo lado direito da defesa animou em véspera da Supertaça. O português tem mais minutos, mas o guineense foi o titular nos últimos jogos.

A luta pela titularidade no lado direito da defesa do FC Porto ganhou um interesse acrescido nas últimas semanas e é hoje um dos principais enigmas para Sérgio Conceição resolver antes do encontro que pode valer o primeiro troféu da época ao clube.

Manafá começou a época como dono e senhor do lugar (tem mais de 1300 minutos), mas nos últimos três jogos coube a Nanu ocupá-lo, adensando a dúvida para o embate da Supertaça, com o Benfica. A olho nu, os dois até parecem ter estilos idênticos. No entanto, a análise das estatísticas recolhidas pelo portal "Wyscout" criam a ideia de a escolha de Conceição ser entre dar preferência ao ataque ou à defesa. Tudo porque, como se percebe na infografia publicada abaixo, o português sobressai mais do que o guineense em termos ofensivos, mas os números deste no plano defensivo são um pouco mais robustos.

Tendo em conta que estas estatísticas apenas espelham o rendimento de cada um no FC Porto, Manafá acaba por se destacar também no total de ações decisivas em relação a Nanu. Ou seja, o ex-Portimonense conta duas assistências e o ex-Marítimo apenas uma. Curiosamente, o destinatário foi o mesmo: Luis Díaz. Refira-se, contudo, que se incluirmos na análise os jogos que o guineense fez pela equipa dos Barreiros, este destaca-se pelo facto de ter apontado um golo, na terceira jornada do campeonato, precisamente contra a equipa que o haveria de contratar volvidos alguns dias. Dados que certamente terão algum peso na hora de Conceição optar, assim como o treino de hoje, que terá um caráter decisivo por ser o último antes do clássico.