"É o ADN do FC Porto, nunca vai entregar um campeonato sem lutar até ao fim"

Redação com Lusa

Vítor Pereira salientou que o Benfica tem tudo a favor num campeonato que permanece "muito interessante".

O treinador Vítor Pereira assumiu esta quinta-feira que o ADN do FC Porto não permite que os dragões desistam da Liga Bwin sem lutarem e acreditarem até ao fim, com duas jornadas por disputar.

"É o ADN do FC Porto. O FC Porto nunca vai entregar um campeonato sem lutar até ao fim. É o espírito daquele clube, dos adeptos, o que vai passando de jogador para outro e de ano para ano. Também acredito que o Benfica sabe disso perfeitamente. Será até ao fim mesmo, o FC Porto vai acreditar até ao fim", garantiu o ex-técnico dos dragões.

Numa luta pelo título "sempre bonita", apimentada por dois desaires consecutivos dos encarnados, e que "animou um bocadinho a determinada altura", Vítor Pereira salientou que o Benfica tem tudo a favor num campeonato que permanece "muito interessante".

"Dos dois lados estão grandes trabalhos dos treinadores, com jogadores de valor e de qualidade que, a qualquer momento, podem fazer a diferença. O que faz a diferença, neste tipo de jogo, às vezes, é uma fração de segundos. A equipa pode estar muito bem o jogo todo e, numa fração de segundos, num erro, o jogo fica decidido", realçou ainda.

Nas duas épocas como treinador principal do FC Porto, Vítor Pereira soube o que foi ter de correr atrás do Benfica e, já na linha da meta, ultrapassar o adversário e conquistar o título, num clássico eternizado pelo decisivo golo de Kelvin, ao fim de 90+2 minutos.

"No futebol, nada é dado como adquirido. Já estive do outro lado e conseguimos dar a volta. De um lado, é acreditar que é possível. Do outro lado, é manter o foco. Vai haver um vencedor e que seja o melhor", salientou o técnico, de 54 anos, natural de Espinho.