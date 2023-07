Lukaku é uma novela em Itália que já envolve o nome de Taremi

Avançado do FC Porto apontado como possível solução para o Inter.

Taremi continua a ser um nome em foco em Itália. O avançado do FC Porto é este sábado colocado na rota do Inter, clube que eliminou os dragões e o Benfica na Champions de 2022/23 e perdeu a final para o Manchester City.

O emblema transalpino, segundo as últimas informações, não vai avançar para a compra do passe de Lukaku - tem a Juventus interessada - ao Chelsea e terá no internacional iraniano um nome em conta para o reforço do ataque. Gianluca Di Marzio, jornalista especialista em questões de mercado, refere que Folarin Balogun, norte-americano que marcou 22 golos pelo Reims, de França, e pertence aos quadros do Arsenal, Morata e Nzola, este último um internacional angolano do Spezia que passou por Académica e Sertanense no início da carreira, são outras opções.

Isto ao mesmo tempo que a Imprensa italiana insiste no interesse do Milan em Taremi. Segundo o "Corriere dello Sport", a possível venda do avançado belga Charles de Ketelaere ao Aston Villa pode ajudar os "rossoneri" a ganhar novo fôlego no ataque a Mehdi, nomeadamente no aspeto de financiamento do mesmo. O preço mínimo estabelecido pelos dragões é, segundo os transalpinos, de 20 M€.