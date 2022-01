"Acham que a estátua de Sérgio Conceição é por acaso?"

Advogado de Jorge Jesus, Luís Miguel Henrique. lembra o exemplo de Sérgio Conceição no FC Porto para comentar o apoio dado pelos clubes aos treinadores.

Ao comentar a saída de Jorge Jesus do comando técnico do Benfica, Luís Miguel Henrique, advogado do treinador, referindo que não houve apoio de toda a SAD encarnada, lembrou o exemplo de Sérgio Conceição, que tem agora uma estátua no Museu do FC Porto.

"Acham que a estátua de Sérgio Conceição, que não é uma figura consensual no meio do FC Porto, é por acaso? Ou é uma forma de o presidente dizer 'este é o nosso treinador'. (...) Sabendo-se que o Sérgio precisa de ser acarinhado, isto é dar-lhe o que ele necessita, dar-lhe a força necessária. O que se perceciona é que o Sérgio é o treinador do FC Porto para o que der e vier", atirou, em declarações na CNN Portugal.