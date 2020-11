Luís Gonçalves: "Não me lembro de alguém se zangar com Reinaldo Teles"

Administrador da SAD do FC Porto elogiou o histórico dirigente em dia de homenagem no Estádio do Dragão.

Luís Gonçalves, administrador da SAD do FC Porto, falou esta sexta-feira sobre as qualidades de Reinaldo Teles à margem do momento de homenagem que integrou as cerimónias fúnebres do histórico dirigente dos azuis e brancos.

"O Reinaldo é uma figura muito importante na história do FC Porto, provavelmente muitos conhecem-no, outros nem tanto. Na sua simplicidade, era alguém que deu muito ao FC Porto, que nunca se pôs em bicos de pés, trabalhava muito, não tinha horas. Conheço bem o percurso dele, foi um dia triste quando recebemos a notícia. Fica o legado dele e acho que todos nós temos de ver no Reinaldo um exemplo", começou por referir o dirigente dos dragões, em declarações ao Porto Canal, prosseguindo:

"Ele tinha essas qualidades todas. A humildade que o caracterizava era a palavra que melhor o define, porque ele era humilde com uma grandeza enorme. Tinha sempre uma palavra, um braço amigo, qualquer coisa diferente. Não conheci ninguém que tivesse uma capacidade de lidar com os outros como ele. Ele era inacreditável, não me lembro de alguém se zangar com ele. Quando havia confusão, ele resolvia de uma forma tão simples que é difícil de explicar. Ele não era licenciado, mas tinha algo que o tornava um homem muito inteligente, tinha sempre a palavra certa. Era um homem que se fez a ele próprio, todos nós nos devemos sentir orgulhosos por termos sido os amigos dele", rematou Luís Gonçalves.