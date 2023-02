Luís Gonçalves multado e suspenso por insultos a árbitro no FC Porto-Rio Ave

Administrador da SAD do FC Porto foi expulso na vitória sobre o Rio Ave (1-0), no sábado.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) castigou Luís Gonçalves, administrador da SAD do FC Porto, com uma suspensão de um mês e uma multa de 5100 euros, após ter sido expulso na vitória sobre o Rio Ave (1-0), no sábado, devido a insultos na direção do árbitro assistente.

De acordo com o relatório do árbitro, o dirigente portista "saiu deliberadamente da área técnica para protestar com o árbitro dizendo 'É falta car...! Marca a falta car...!'. Após ser expulso, na direção do árbitro assistente n.º1 disse ainda: 'É um filho da p..., és um filho da p...'".