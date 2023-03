Luís Gonçalves juntou-se a Conceição e Pinto da Costa no Olival

Administrador da SAD e diretor geral para o futebol entrou nas instalações pouco depois das 10h00.

Luís Gonçalves deu entrada no Olival, na manhã desta quarta-feira, pouco passava das 10h00. O administrador da SAD e diretor geral para o futebol do FC Porto fê-lo praticamente uma hora depois de Sérgio Conceição, sendo que pelo meio surgiu Pinto da Costa.

O ambiente no clube é tenso, depois do mais recente episódio de desagrado do treinador dos dragões, o que não impediu Conceição de se apresentar ao trabalho para mais um treino, embora com um plantel desfalcado devido aos compromissos das seleções.