Após protestos junto do árbitro Vítor Ferreira.

Luís Gonçalves, administrador da SAD e vice-presidente do FC Porto, foi expulso ao minuto 86 do encontro com o Rio Ave, na qualidade de delegado ao jogo.

Depois de uma entrada sobre Pepe, central dos dragões, protestou junto de Vítor Ferreira, que inicialmente lhe ia exibir o amarelo, e acabou por ver o vermelho após palavras proferidas junto do árbitro.

O FC Porto, recorde-se, venceu o jogo da ronda 21 do campeonato por 1-0, golo de Toni Martínez.