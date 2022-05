Luís Gonçalves e a polémica com o Sporting: "É bom que estas coisas desapareçam do futebol"

Luís Gonçalves com Hugo Miguel no final do Braga-FC Porto

Declarações de Luís Gonçalves, administrador da SAD portista, após o FC Porto-Estoril (2-0), partida relativa à 34ª e última jornada da Liga Bwin

Momento- chave da época? "É difícil, houve vários. Este grupo faz de cada momento um momento importante, são todos. Nós, e o treinador em especial, tem sido fantástico e tem criado bases para todos os jogador darem o máximo".

Construção do plantel: "Foi difícil, mas é aliciante ver a qualidade de um treinador ao fazer crescer os jogadores. No final estamos conscientes de que a chave de tudo isto é a qualidade do treinador. Ele é que faz com que os nosso talentos possam evoluir e atingir patamares que muitos não acreditavam".

Sporting, caso: "É fácil falar sobre isso, acho que não aconteceu nada de especial. Foi um burburinho como há noutros jogos. Vamos aguardar pelos castigos ou não, que se faça justiça. É bom que estas coisas desapareçam do futebol, eu próprio cometi alguns erros, assumo-os e o mais importante é perceber que este é um fenómeno muito importante e todos temos de contribuir para que futebol seja cada vez melhor".

Próxima temporada? "Aqui não temos tempo para parar. Temos duas pessoas fantásticas: o presidente que os números falam por si, a sua capacidade para formar grupos e depois o treinador, que nos obriga a que todos os dias nada seja fácil. Não damos nada por garantido, todos os dias são um desafio. O plantel vai ser formado, vamos fazer as coisas bem e procurar que o próximo ano seja no mínimo igual a este".