"Luís Filipe Vieira está a mentir. O Benfica não pode fazer o que quer"

O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, comentou as declarações do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, na segunda-feira.

"Luís Filipe Vieira está a mentir. Às14h30 foi negada a entrada de uma carrinha com funcionários do Benfica, porque às 16h00 ia haver uma vistoria da polícia. O Benfica não pode fazer o que quer. Há regulamentos. Na Luz, o Benfica só deixou entrar três horas antes. A carrinha depois bloqueou a entrada no estádio", disse Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, no decorrer do programa Universo Porto de Bancada.

"Luís Filipe Vieira queixa-se que as paredes tinham óleo? Então não tiraram uma fotografia para mostrar? Três horas antes do jogo não dava para caracterizar o balneário?", questionou no programa do Porto Canal.

"Na Luz, de manhã, na reunião, estava tudo normal, mas três horas antes estava um cheiro intenso a fossa, para não dizer outra coisa, e um calor insuportável. Os delegados da Liga foram chamados. O Benfica explicou que o mau cheiro era porque o o balneário não era utilizado há muito tempo, enquanto o calor era porque o aparelho do ar condicionado estava avariado. Ganhem vergonha e deixem de ser mentirosos", finalizou.