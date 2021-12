Luis Díaz volta a ser distinguido e é o Jogador do Mês da Liga Bwin

Depois de vencer o prémio de Avançado do Mês, Luis Díaz foi também considerado o melhor jogador da Liga Bwin nos meses de outubro e novembro.

Luis Díaz venceu o prémio Jogador do Mês da Liga Bwin, ao recolher 30,95% dos votos dos treinadores da competição. O colombiano do FC Porto superou Ricardo Horta, do Braga, com 14,29%, e Mateus Nunes, do Sporting, com 12,70%.

O jogador de 24 anos já tinha sido coroado com o galardão de Avançado do Mês.

No período outubro/novembro, Luis Díaz apontou cinco golos em cinco jogos na primeira divisão e fez ainda uma assistência.