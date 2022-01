Luis Díaz vai ser jogador do Liverpool

Porto, 23/01/2022 - O Fc Porto recebeu esta noite o Famalicão, no Estádio do Dragão, em joga da 19ª jornada da I Liga 2021/22 Luis Diaz e Ivan Jaime (Ivan Del Val/Global Imagens)

Reds oferecem 45 milhões de euros mais 15 milhões em objetivos e levam a melhor sobre o Tottenham

O colombiano Luis Díaz, sabe O JOGO, vai ser jogador do Liverpool a troco de 45 milhões de euros mais 15 milhões se cumprir determinados objetivos. Vontade do avançado do FC Porto foi decisiva.

Tal como O JOGO escreveu, o colombiano queria um clube de uma dimensão maior, que lute por títulos e que vá à Liga dos Campeões e, por isso, preferiu os "reds" ao emblema londrino.

Depois de saber isso, o Liverpool entrou em cena e apresentou uma oferta formal idêntica à do rival de Londres e que vai de encontro de encontro às pretensões de Pinto da Costa, que não pretendia abrir mão do jogador por menos de 60 milhões de euros.

Ora, a proposta do Liverpool, com o extra por objetivos, chega precisamente a esse valor. Por outro lado, resta saber se o acordo entre as partes implica a saída imediata do jogador ou se a transferência apenas acontecerá no final da temporada.

Luis Díaz, recorde-se, encontra-se neste momento ao serviço da seleção da Colômbia