Luis Díaz ruma ao Liverpool já neste mercado de janeiro

Havia a dúvida se o colombiano seria transferido agora ou apenas no final da época.

Os moldes da transferência de Luis Díaz para o Liverpool implicam a mudança do extremo colombiano já neste mercado de inverno. Quer isto dizer que o jogador, melhor marcador dos dragões, no campeonato, com 14 golos, não volta a vestir a camisola azul e branca.

O negócio entre FC Porto e Liverpool, recorde-se, implica o pagamento de 45 milhões de euros, mais 15 milhões se cumprir determinados objetivos. Vontade do avançado do FC Porto foi decisiva.

Tal como O JOGO escreveu, o colombiano queria um clube de uma dimensão maior, que lute por títulos e que vá à Liga dos Campeões e, por isso, preferiu os "reds" ao Tottenham, igualmente na corrida.

Depois de saber isso, o Liverpool entrou em cena e apresentou uma oferta formal idêntica à do rival de Londres e que vai de encontro de encontro às pretensões de Pinto da Costa, que não pretendia abrir mão do jogador por menos de 60 milhões de euros.

Ora, a proposta do Liverpool, com o extra por objetivos, chega precisamente a esse valor.

Luis Díaz, recorde-se, encontra-se neste momento ao serviço da seleção da Colômbia, nos jogos de apuramento para o Mundial.