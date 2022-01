Luis Díaz repete eleição de melhor avançado

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Colombiano do FC Porto continua a somar distinções na Liga Bwin

Luis Díaz, avançado do FC Porto, foi o vencedor do prémio de Avançado do Mês da Liga Portugal Bwin, referente a dezembro, repetindo assim a distinção dos meses de outubro e novembro.

O avançado colombiano recebeu 29,17 % dos votos dos treinadores principais da competição, ficando, por pouco, à frente de Paulinho (Sporting), que teve 28,57% dos votos, enquanto Darwin (Benfica) completa o pódio, com 11,81%.

Diaz leva 13 golos apontados até ao momento na prova, tendo faturado no mês passado frente a Braga e Vizela, partida em que também fez uma assistência para Otávio.