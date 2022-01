Luis Díaz integrado no grupo e imune à cobiça inglesa

Extremo colombiano tinha estado no Olival na quarta-feira a trabalhar sozinho. Hoje, juntou-se aos companheiros de equipa.

Depois de ter regressado na quarta-feira ao Olival, onde fez trabalho individual tirando partido da redução do período de isolamento para pessoas assintomáticas de dez para sete dias, Luis Díaz juntou-se esta quinta-feira ao grupo e já trabalhou integrado na preparação para o Estoril-FC Porto de sábado (18h00).

Inicialmente, previa-se que "Lucho" regressasse apenas no sábado, por ter testado positivo à covid-19 no dia 28 de dezembro, mas a entrada em vigor da nova norma levou a que os assintomáticos que tenham cumprido sete ou mais dias de quarentena até quarta-feira pudessem receber alta. A do extremo chegou ao final da manhã de ontem, pelo que não deu tempo para trabalhar com a equipa. Esta quinta-feira, o caso foi diferente: o internacional colombiano já treinou com os companheiros de equipa.

De recordar que as últimas horas têm sido férteis em rumores e notícias sobre o alegado interesse do Liverpool em Díaz. Na quarta-feira, o The Sun garantiu a existência de uma proposta do Liverpool de sensivelmente 72 M€. No entanto, as posições de FC Porto e Sérgio Conceição não se alteraram em relação ao verão. A SAD admite ouvir propostas pelo extremo, mas colocou a fasquia em valores a rondar a cláusula de rescisão (80 M€), já que entende os argumentos apresentados pelo treinador.

Conceição entende que Díaz é fundamental na luta taco a taco com o Sporting pela conquista do título e, depois de ter recusado trocá-lo por James nos últimos dias do último defeso, prefere ver uma hipotética venda adiada para o verão. Contudo, não fecha totalmente a porta a outros elementos de setores com mais soluções, como é o caso do meio-campo.