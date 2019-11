Luis Díaz recorda dois colombianos, destaca Ronaldinho e agradece ao futsal

Luis Díaz é o protagonista da entrevista na mais recente edição online da Dragões, publicação oficial do FC Porto. Oportunidade para o colombiano explicar a vinda para o FC Porto e revelar como era antes mesmo de singrar no futebol colombiano passo que o ajudou a mudar-se este verão para o futebol europeu

A opção pelo FC Porto: "A partir do momento em que soube que o FC Porto estava interessado em mim, a minha vontade era vir para aqui. Sempre quis, por toda a história que existe entre o clube e os jogadores colombianos. É um grande clube, que disputa grandes competições e que luta por títulos, por isso escolhi"

Com quem falou: "Tive a oportunidade de falar com o James Rodríguez, com Carlos Queiroz, que é o selecionador, e com o Falcao, e todos me disseram que o FC Porto era um grande clube. Tem ótimas instalações, disputa grandes competições e tem um histórico fantástico de vendas de jogadores. Sempre me disseram que se fizesse a minha parte aqui, tudo iria correr bem."

A presença de Uribe: "Foi muito importante ter alguém como ele para me ajudar. Passamos muito tempo juntos, não só aqui no FC Porto mas também na seleção. É sempre importante termos pessoas assim à nossa volta.!

Luis Díaz na primeira pessoa: "Acho que sou um jogador com bom drible, forte no um contra um. Marco golos, faço assistências e tenho boa visão de jogo. Além disso, trato de ajudar sempre nas tarefas defensivas"

Ronaldinho Gaúcho é o ídolo: "Desde pequeno que o via a jogar no Barcelona e a alegria dele era contagiante. Estava sempre a sorrir e divertia-se a jogar futebol. Depois surgiu o Messi, que também admiro muito e, noutro nível, o Neymar. Mas sempre gostei do Ronaldinho e sempre o admirei enquanto futebolista, procurando absorver algumas das características que tinha e aplicá-las no meu futebol."

Luis Díaz e os golos: "Quando era mais jovem, nos escalões de formação, já fazia muitos golos. Quando cheguei aos seniores do Junior Barranquilla, não fazia muitos, mas fui crescendo em muitos aspetos e sentia que podia marcar mais golos. Na minha melhor época como sénior, marquei 13 golos"

A técnica apurada: "Creio que nasceu comigo, porque quando era mais pequeno já era rápido e desequilibrador. Joguei muito futsal e isso ajudou-me a aprimorar a minha técnica"