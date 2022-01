Luis Díaz questionado sobre o futuro: "Estou muito concentrado no FC Porto"

Luis Díaz marcou um dos golos do FC Porto

Declarações de Luis Díaz após o triunfo do FC Porto (3-2) em casa do Estoril, na ronda 17 do campeonato.

O jogo: "Foi uma grande exibição da equipa, de todos os jogadores. Saímos para a segunda parte para dar o tudo por tudo, porque na primeira ficámos abaixo do que podemos fazer. Mas depois estivemos muito bem para contrastar com o que tínhamos feito."

Pode garantir que vai ficar no FC Porto? "Estou muito concentrado no FC Porto. Penso no dia-a-dia, estou muito feliz aqui. Vamos para um 2022 muito bom."