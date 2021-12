Autor do único golo da partida da ronda 14 do campeonato.

Luis Díaz foi o autor do único golo do encontro entre e FC Porto e Braga, somando o 11.º à conta pessoal na Liga Bwin e respondendo da melhor forma a Darwin (Benfica), que horas antes, com um "hat trick", se isolara no topo dos artilheiros.

Além disso, ao sétimo jogo, o avançado do FC Porto adicionou o Braga à lista de vítimas em Portugal e reforçou uma tendência: ainda não foi desta que esteve três jogos seguidos sem marcar.