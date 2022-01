Declarações de Vítor Bruno após a vitória do FC Porto frente ao Belenenses, por 4-1.

Luis Díaz desperdiçou uma grande penalidade frente ao Belenenses e a possibilidade de igualar Darwin na lista dos melhores marcados - o uruguaio do Benfica tem 14 golos no campeonato. Vítor Bruno, adjunto de Conceição elogiou o colombiano e até viu um ponto positivo no falhanço do jogador.

"Há poucas palavras para o caracterizar. Vocês próprios falam. À semelhança do Fábio [Vieira], o Luis tem um talento imenso. A forma como comunica com a bola acaba por ser quase poética. Se calhar, foi bom para nós ter falhado o penálti. Pode ser que tenham visto e que seja uma razão para não o levarem", atirou no final do encontro.

Veja a grande penalidade falhada por Díaz: