Luis Díaz ofereceu camisola do FC Porto a colega de seleção: "Que detalhe!"

Freddy Hinestroza, ala da seleção colombiana, chegou a jogar com "Lucho" no Junior Barranquilla.

Luis Díaz encontra-se ao serviço da Colômbia e levou uma prenda para o companheiro de seleção Freddy Hinestroza, com quem chegou a partilhar o balneário do Junior Barranquilla antes de rumar ao Dragão, em 2019: uma camisola do FC Porto.

Nas redes sociais, o ala "cafetero" deixou um agradecimento ao número 7 portista. "Que detalhe, Luchi!", escreveu Hinestroza.

A Colômbia, recorde-se, recebe na sexta-feira o Peru, em partida da fase de qualificação para o Mundial'2022.