Luis Díaz, o novo "rei de Portugal": "Drible, faísca, magia, loucura..."

Exibições e golos do colombiano com eco na Imprensa internacional. Só Haaland, Lewandowski e Benzema marcam mais.

Luis Díaz está a viver um início de temporada impressionante com cinco golos marcados e ainda uma assistência. Números ainda mais incríveis se recordarmos que o colombiano praticamente não teve férias depois da grande Copa América que realizou.

Neste momento, em toda a Europa só Haaland (Borussia Dormunt), Lewandowski (Bayer Munique), ambos com sete golos, e Benzema (Real Madrid) com seis faturaram mais do que o portista. O bis ao Moreirense valeu-lhe ainda a inclusão no onze ideal de sul-americanos a atuar no Velho Continente e muito destaque na Imprensa internacional.

A versão colombiana da "Marca" até o apelida de "rei de Portugal" e não poupa nos elogios. "Ao falar de Luis Díaz, é difícil encontrar um adjetivo perfeito para montar o quebra-cabeça. Drible, faísca, magia, loucura..."