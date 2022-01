"Luis Díaz? O aspeto financeiro foi muito mais forte do que o possível sucesso desportivo"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa após o triunfo por 2-1 sobre o Marítimo, em jogo da 20ª jornada da Liga Bwin.

Liderança: "O campeonato é uma maratona, temos muitos pontos em disputa, não está nada conseguido, não vale de nada esta vantagem e, temos exemplos disso, rapidamente se anulam as vantagens se não estivermos preparados e alerta para enfrentarmos as próximas batalhas."

Arbitragem: "Penso que se apitou muito na segunda parte."

Luis Díaz: "Não vale a pena estar-me a repetir. Tenho consciência do clube que represento, da exigência que este clube tem para com os seus profissionais e a que eu tenho. Essa identificação e essa forma de estar não muda, mas obviamente estamos a falar de quatro jogadores, que três deles... O Corona há dois anos foi o melhor jogador da Liga, o Sérgio [Oliveira] foi no ano passado, curiosamente, e este ano estava a ser o Luis Díaz. Isso tem o seu peso. Hoje no banco tinha dois centrais, dois laterais e dois guarda-redes, e depois dois meninos, o Gonçalo Borges e o Francisco [Conceição] juntamente com o Toni Martínez na frente. Faz parte do meu trabalho encontrar soluções, numa situação muito difícil onde claramente o aspeto financeiro foi muito mais forte do que o possível sucesso desportivo."

Mercado: "Obviamente não vou entrar em pormenores, nem relativamente a saídas nem a entradas. Já falei o que tinha a falar do mercado. Não me vou alongar mais."