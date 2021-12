Luis Díaz numa lista dos 100 melhores do ano: "A próxima grande venda do FC Porto"

Colombiano integra o top 100 dos melhores futebolistas de 2021. "The Guardian" revelou, para já, 30 nomes, onde também estão Diogo Jota e Félix.

O jornal inglês "The Guardian", revelou esta terça-feira o nome de 30 jogadores que fazem parte da lista dos 100 melhores futebolistas do ano de 2021, com as presenças de Diogo Jota, Luis Díaz e João Félix.

O avançado português do Liverpool surge na posição 88 e é descrito como um jogador que se está a tornar um "finalizador de primeira classe", sendo mencionado que ultrapassou Firmino no lote de preferências de Klopp num tridente ofensivo que tem ainda Salah e Sadio Mané como intocáveis.

Logo depois surge Luis Díaz, avançado colombiano que está a protagonizar uma temporada de sonho no FC Porto. "Foi um ano e tanto", surge escrito, com o "The Guardian" a lembrar a Copa América realizada pelo extremo, prova na qual se sagrou o melhor marcador, a par de Messi. "Foi o ano em que se afirmou como melhor jogador do FC Porto e provavelmente a sua próxima grande venda", pode ler-se. "Não foi suficiente para levar o FC Porto aos oitavos de final na Champions num grupo super competitivo, mas os golos nos dois jogos frente ao Milan chamaram a atenção e sublinharam a sua capacidade nos jogos mais importantes", acrescenta.

De referir ainda João Félix, jogador do Atlético, no 84.º lugar, uma queda de 47 lugares relativamente ao ano anterior. As lesões que o afetaram não são esquecidas. "Ultimamente, a contribuição não tem sido própria de uma figura central. Jovem e com margem de progressão, particularmente num sistema que se adeque a ele, ainda parece ser um jogador que não está no sítio certo", justifica.

Confira os 30 nomes revelados:

71 - Marcos Llorente

72 - Jude Bellingham

73 - Leonardo Spinazzola

74 - Kyle Walker

75 - Ederson

76 - Antoine Griezmann

77 - Kasper Schmeichel

78 - Luke Shaw

79 - Patrik Schick

80 - Roberto Firmino

81 - Marcelo Brozovic

82- Sergio Busquets

83- Duván Zapata

84 - João Félix

85 - Burak Yilmaz

86 - Mikel Oyarzabal

87 - Luis Díaz

88 - Diogo Jota

89 - Dusan Tadic

90 - Dani Olmo

91 -Julián Álvarez

92 - Rodri

93 - Sébastien Haller

94 - Keylor Navas

95 - Bukayo Saka

96 - Joakim Mæhle

97 - Fabinho

98 - Gavi

99 - Youri Tielemans

100 - Pierre-Emile Højbjerg