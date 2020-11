Luis Díaz no centro de um grande debate na imprensa colombiana

A esquerda do ataque para o jogo de hoje com o Uruguai é a grande dúvida que tem originado vários artigos na Imprensa: joga o dragão Luis Díaz ou avança Luis Muriel, da Atalanta?

Esta noite, às 20h30, a Colômbia vai a jogo diante do Uruguai com um onze que, à priori, deixa poucas dúvidas à Imprensa colombiana. Se a presença de Matheus Uribe no meio-campo, na companhia de Barrios e Juan Cuadrado, domina as previsões, há um grande debate na esquerda do ataque: Luis Díaz ou Luis Muriel junto a Zapata e James Rodríguez?

Pelos meios de comunicação social colombianos, desportivos e não só, encontram-se vários artigos que comparam o avançado do FC Porto ao jogador da Atalanta. Este surgia nas primeiras projeções das escolhas para o onze inicial de Carlos Queiroz, mas a qualidade e as características do extremo dos dragões fazem com que alguns analistas "peçam" a sua titularidade.

"Lucho, o ás debaixo da manga para enfrentar o Uruguai", pode ler-se no título de um artigo da versão colombiana do "El País", que recordou o grande golo de Díaz ao Manchester City e o bom início de época pelos azuis e brancos. "Essa habilidade para fazer o flanco esquerdo e essa naturalidade que tem para jogar como se exige no futebol moderno poderiam ser utilizadas por Carlos Queiroz para causar estragos no Uruguai."

Numa peça que reuniu as opiniões de jornalistas especializados, a capacidade de Luis Díaz para explorar as alas mas também para executar diagonais em velocidade são os maiores trunfos reconhecidos ao jogador do FC Porto, que esta época soma três golos e uma assistência em sete jogos. Contudo, Muriel também está num bom início de temporada, com cinco golos e duas assistências em nove partidas, e compensa o facto de não ser extremo de raiz com o conhecimento que tem do companheiro de equipa em Itália, Duvan Zapata.

Certo é que Queiroz sempre admirou as qualidades de Luis Díaz e já o apontava à Europa quando o extremo despontava no Junior Barranquilla, pelo que é de todo previsível que aposte no jogador, seja no 11 ou a partir do banco.

Quem também está de regresso à seleção "cafetera" é Matheus Uribe, que ontem foi um dos escolhidos para falar aos jornalistas. Tal como Díaz, o médio falhou os últimos jogos da Colômbia por ter sido sujeito a isolamento profilático. "Isso doeu muito. Queremos sempre ajudar a seleção. Fisicamente estou bem, estou a jogar no FC Porto e tenho ritmo de Liga dos Campeões. Estou à disposição do "profe"", garantiu Uribe, que só não foi utilizado num jogo dos dragões esta época.