Luis Díaz na montra dos curiosos: avançado regressa a Inglaterra, onde tem muito mercado

O Liverpool, que vai perder Salah e Mané durante a CAN, é um dos clubes associados ao extremo, protegido pelos 80 M€ da cláusula de rescisão. Está de pé quente e já fez estragos em solo britânico

Suplente utilizado na Taça de Portugal, depois da jornada de seleções, Luis Díaz regressa na quarta-feira ao onze do FC Porto, debaixo de inúmeras atenções.

Já seria assim por se tratar de um dos jogadores mais influentes da equipa, melhor marcador com 11 golos (tantos como em toda a época passada), mas o interesse é reforçado pelos ecos do mercado de transferências, que desde o passado verão têm a Premier League em destaque.

No defeso, o Everton esteve seriamente interessado na contratação do colombiano, que mais tarde começou a ver o nome associado ao recém-milionário Newcastle e, justamente, ao Liverpool. Em janeiro, os reds vão perder Salah e Mané para a Taça das Nações Africanas e ponderam colmatar essas ausências no mercado de inverno, de acordo com a Imprensa inglesa.

Uma situação normal quando um jogador demonstra o rendimento que Luis Díaz tem exibido já desde a Copa América, mas ainda sem abordagens concretas recebidas pelo FC Porto, que tem o criativo de 24 anos protegido por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Em todo o caso, a expectativa em torno do camisola 7 é incontornável, seja pelo crescente mediatismo em Inglaterra, seja pela esperança que dá aos adeptos portistas quando for hora de atacar.

Em grande forma, o extremo apontou quatro golos nos últimos três encontros a titular, um deles em San Siro. Aliás, pertencem a Díaz dois dos três golos dos azuis e brancos na Liga dos Campeões, com o Milan como vítima do cafetero. Anfield, com mais ou menos atenção do Liverpool, representa um desafio de outra exigência, mas "Lucho" também sabe o que é marcar em Inglaterra: na época passada, faturou frente ao Manchester City, numa arrancada imparável.