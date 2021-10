Luis Díaz motiva alerta no Brasil: "Temos que ter muita atenção..."

Adjunto de Tite no "escrete" garante que a equipa está preparada para as diabruras do extremo do FC Porto.

Colômbia e Brasil têm encontro marcado para domingo (22h00), na qualificação para o Mundial'2022, e, este sábado, César Sampaio, adjunto do selecionador canarinho Tite, alertou para os perigos proporcionados por Luis Díaz, extremo do FC Porto e uma das figuras da seleção cafetera.

"Reconhecemos a qualidade técnica do adversário [Díaz]. Fez o golo mais bonito da Copa América. É uma das forças da Colômbia. Mas temos o nosso equilíbrio. O objetivo é a criação, finalização e conclusão. Trabalhar nesses fatores sem perder solidez. Luis Díaz é uma das forças, um dos jogadores a que temos de ter muita atenção. Treinámos para isso e temos nosso modelo. Cada jogo pede uma especificidade ofensiva e defensiva. Esperamos poder neutralizá-lo com segurança defensiva", afiançou o antigo internacional brasileiro em conferência de Imprensa, recordando o grande golo em pontapé de bicicleta de "Lucho" na Copa América deste ano, curiosamente frente ao Brasil.

Díaz, recorde-se, cumpriu 90 minutos frente ao Uruguai na madrugada de sexta-feira. Uribe, também do FC Porto, foi substituído aos 58'. Ambos deverão ser titulares no domingo, em Barranquilla.