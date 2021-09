Luis Díaz sofreu um penálti e marcou um golo no triunfo da Colômbia sobre o Chile, por 3-1, mas são outras duas jogadas que estão a dar mais que falar. Numa, o extremo do FC Porto desembaraça-se de vários adversários para conseguir ficar com a bola. A outra... é uma longa combinação com Yairo Moreno. Para ver e rever, nos "tweets" abaixo.