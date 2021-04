Luis Díaz lembra Falcao, James e aponta ao Chelsea: "Muita qualidade e estatuto"

Luis Díaz, extremo do FC Porto

Extremo colombiano do FC Porto concedeu entrevista conjunta com Uribe à UEFA e lançou um primeiro olhar sobre a eliminatória com o Chelsea, a contar para os quartos de final da Liga dos Campeões.

Jogo com o Chelsea: "[Chelsea] É igual a todas as equipas que enfrentámos até agora na Champions, sabemos que esta competição tem rivais muito duros, vai ser um jogo difícil, tem jogadores de muita qualidade e estatuto. Vamos fazer o nosso trabalho e prepararmo-nos para tentar ganhar o jogo."

Legado colombiano no FC Porto: "Para nós é muito importante o que fizeram todos os colombianos que passaram por este clube tão grande, a representarem de forma muito boa o país, fizeram um grande trabalho e inspiram muito todos os jovens que vêm para aqui tentar fazer bem as coisas. Ver o Falcao a jogar aqui no FC Porto ou o James Rodríguez inspirou-me a continuar a lutar e a tentar chegar a este clube. Todos sabemos a história que tem este clube, a história que os colombianos fizeram aqui."

Futuro na Champions: "Estamos preparados para o que aí vem, há que trabalhar bem e estarmos mentalizados de que temos uma equipa forte, confiarmos em nós próprios, na equipa técnica e sair vencedores, que é o importante."