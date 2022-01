Luis Díaz: Jorge Mendes arrefece negócio Tottenham-FC Porto, avança jornal inglês

Os agentes do colombiano discordarão da presença de Mendes

O sensacionalista jornal britânico, The Sun, avança na edição de sexta-feira que a Tottenham e FC Porto estarão de acordo com a transferência de Luis Díaz, mas que o negócio atingiu um impasse.

Segundo a publicação em inglês, a presença do empresário Jorge Mendes colocou a eventual transferência, já este mês, num impasse. Os agentes do colombiano discordarão da presença de Mendes e, nesse sentido, ameaçam impedir a mudança de Díaz para a Premier League.

O jornal adianta ainda que Tottenham terá feito uma proposta ao FC Porto para adquirir Luis Díaz por 48 milhões de euros, mais 9,6 milhões dependentes de objetivos.

>> Recorde-se que...

O FC Porto está a analisar uma proposta formal feita pelo Tottenham para contratar Luis Díaz ainda neste mercado de inverno, mas não está inclinada a aceitar. A primeira oferta foi de "apenas" 45 milhões de euros, um valor que poderá subir para lá dos 50 M€ mediante a concretização de determinados objetivos, e fica muito aquém das expectativas dos responsáveis portistas.

A cláusula de rescisão do colombiano é de 80 milhões de euros e embora Pinto da Costa tenha admitido negociar abaixo dessa fasquia, a ideia não passa por fazer saldo do jogador mais influente da equipa.

Segundo o que O JOGO apurou, o próprio Luis Díaz não está muito interessado em sair neste momento do Dragão, onde sente realizado e focado em ajudar a equipa a chegar ao título, preferindo esperar pelo defeso de verão para analisar propostas, sabendo que tem mais clubes ingleses - Manchester United, Liverpool e Newcastle - interessados. Aliás, as ambições do extremo não passam por mudar-se para um clube que já nem está a disputar as provas europeias [foi afastado da Conference League].