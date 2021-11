Internacional colombiano marcou dois dos três golos do FC Porto nos Açores, no triunfo sobre o Santa Clara, por 3-0, em jogo da 11ª jornada da Liga Bwin.

Luis Díaz, extremo do FC Porto, isolou-se este domingo na lista de melhores marcadores da Liga Bwin.

Com os dois golos apontados ao Santa Clara, no triunfo do emblema azul e branco por 3-0 nos Açores, em jogo da 11ª jornada, o internacional colombiano passou a somar nove golos na atual edição do campeonato, mais dois do que Banza, do Famalicão, e Taremi, também do FC Porto.

Os golos de Luis Díaz frente ao Santa Clara: