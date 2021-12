"Luis Díaz? Fiquei maravilhado. É um jogador distinto, com uma técnica impressionante"

Saviola, antigo avançado que passou pelo Benfica, também se junta ao rol de elogios dirigidos ao jogador do FC Porto.

À boleia de uma temporada de grande nível, Luis Díaz tem vindo a colecionar elogios pelo que tem feito em 2021/22. Saviola, antigo internacional argentino que representou o Benfica, Barcelona e Real Madrid, entre outros, também não fica indiferente à evolução evidenciada pelo jogador do FC Porto.

"Quando vi Luis Díaz fiquei maravilhado e a evolução que teve é importante. É um jogador distinto, com uma técnica impressionante. Além disso tem golo", afirmou Saviola à margem de um ato publicitário realizado em Bogotá, Colômbia.

"É uma sorte para a Colômbia ter Luis Díaz. De certeza que dará muito ao futebol colombiano. Será preciso prepará-lo e ter paciência", disse ainda, citado pelo canal de televisão "Caracol". "Seguramente que nos próximos anos estará na órbita dos melhores clubes do mundo", rematou.

Luis Díaz, 24 anos, cumpre a terceira época de dragão ao peito e é, ao fim de 12 jornadas, o melhor marcador do campeonato, com dez remates certeiros, 12 se contabilizarmos todas as provas.