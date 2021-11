Luis Díaz foi titular pela Colômbia no jogo frente ao Brasil, da última madrugada, a contar para a qualificação para o Mundial'2022. Na primeira parte, o avançado do FC Porto recebeu uma bola de Cuadrado e, de primeira, atirou com estrondo, com o esférico a sair ligeiramente ao lado do poste. Seria um golaço. No entanto, mais tarde, Paquetá marcou para a canarinha, fixando o resultado final que deu o apuramento ao Brasil. [veja o tweet abaixo]