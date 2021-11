Luis Díaz esteve em ação durante 162 minutos numa Colômbia sem poder de fogo

Luis Díaz no jogo com a Colômbia

Avançado esteve nos jogos com o Brasil e o Paraguai no apuramento sul-americano para o Mundial'2022.

Foram dois jogos e muitas oportunidades desperdiçadas. Na seleção da Colômbia, Luis Díaz, goleador do FC Porto esta temporada, com nove remates certeiros no campeonato até ao momento, não conseguiu colocar um ponto final no jejum ofensivo da equipa orientada por Reinaldo Rueda.

Em 162 minutos jogados diante do Brasil (derrota por 1-0) e Paraguai (0-0), o avançado não conseguiu causar estragos na baliza adversária, apesar de ter sido um dos principais perigos, sobretudo contra os paraguaios.

A equipa colombiana, aliás, completou uma série de cinco jogos consecutivos no apuramento sul-americano para o Mundial'2022 sem marcar golos. Díaz fez 66 minutos diante do Brasil, até ser rendido por Borja. Com o Paraguai, nesta terça-feira, jogou os 96 minutos totais.

Com 14 jogos realizados, a Colômbia está no quarto lugar com 17 pontos, em igualdade com o Peru, quinto. Apenas os quatro primeiros se qualificam diretamente para o Catar, enquanto o quinto disputa um play-off. Brasil e Argentina já têm lugar assegurado no Mundial, enquanto o Equador, terceiro, está bem encaminhado.