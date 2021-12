Luis Díaz em novo rumor de mercado e é mais um clube inglês

De acordo com o portal "Fichajes", Luis Díaz é alvo do Manchester United.

Uma semana depois de ter sido eleito Melhor Jogador de novembro pelo Sindicato dos Jogadores, Luis Díaz arrecadou o prémio de Melhor Avançado nos meses de outubro e novembro, este atribuído pela Liga. O extremo do FC Porto reuniu 28,57 por cento dos votos dos treinadores do principal escalão, batendo Ricardo Horta, do Braga, e Fran Navarro, do Gil Vicente, que completaram o pódio.

"Lucho" intromete-se, deste modo, no domínio do Sporting nos prémios relativos ao referido período: Adán foi o melhor guarda-redes, Coates o melhor defesa e Matheus Nunes o melhor médio.

De referir, ainda, que a distinção do internacional colombiano surgiu no dia em que o portal "Fichajes" deu Díaz como alvo do interesse do Manchester United.